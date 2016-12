Continuar a ler

Tudo aconteceu quando a equipa do Benfica já se dirigia para o balneário e Jorge Jesus ordenou aos seus jogadores que fossem entregar as camisolas à claque, em sinal de agradecimento, o que acabou por desencadear, ainda que involuntariamente, a tal invasão de campo.



Ao ver quatro adeptos a ser bloqueados, o treinador tentou impedir que houvesse agressões, chegando mesmo, no calor do momento, a bater num dos seguranças que tinha intercetado um dos apoiantes encarnados. Só a intervenção de Raul José conseguiu acalmar Jorge Jesus, retirando-o da confusão, em que também estavam envolvidos dois spotters.



O adepto que Jesus tentou proteger acabou por sair pelo túnel juntamente com a equipa, sob vigilância da polícia, e o treinador explicou, na zona de entrevistas rápidas da Sport TV, o que se passou: "Os jogadores iam entregar as camisolas e, com a emoção, um adepto entra em campo. Tentei pedir ao segurança para deixar o jovem sair tranquilo", contou.



Este episódio levou a que várias personalidades ligados ao Benfica saíssem em defesa do treinador. Luís Miguel Henrique, advogado de Jorge Jesus de longa data, explicou que o técnico "sentiu-se moralmente responsável por aquele adepto, não quis agredir ninguém". O advogado acrescentou ainda: "Arrependeu-se logo e falou com a polícia".



Também Luís Filipe Vieira defendeu o treinador, em entrevista à CMTV, garantindo que não viu qualquer agressão: "Não houve agressão nenhuma. Quando soube que era uma autoridade, pediu desculpa. Pensou que era um segurança. Ele pode ter muitos defeitos, mas esse não tem".



Jorge Jesus acabou por ser constituído arguido por resistência à autoridade e ofensas e sujeito a termo de identidade e residência. Voltou a pedir desculpa pelo sucedido, dois dias depois, em declarações à BTV.



"Não agredi ninguém nem tal me passou pela cabeça. O meu único pensamento foi pedir a libertação do rapaz e, se exagerei na tentativa de ajudá-lo, peço desculpa à autoridades".



Jesus não gostou de ver adepto agarrado por steward

, houve invasão de campo dos adeptos verde e brancos e Jorge Jesus viu-se obrigado a intervir para defender os apoiantes das forças de segurança. As imagens mostrampara deixarem os adeptos recolher as camisolas dos jogadores que abandonavam o relvado, antes de se afastar com um funcionário do Sporting.Ora, esta não é uma situação virgem na carreira do treinador. Na temporada 2013/14, no final do jogo com o V. Guimarães, a contar para a 5.ª jornada do campeonato, Jorge Jesus envolveu-se em confusão com seguranças e agentes da polícia destacados para a partida, que tentavam impedir que os adeptos encarnados invadissem o campo.

Autor: João G. Oliveira