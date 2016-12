Continuar a ler

O treinador espera um Varzim motivado no jogo da Taça da Liga, principalmente depois de ter eliminado o V. Setúbal na prova. O treinador verde e branco acredita mesmo que este tipo de competições são uma oportunidade para as equipas pequenas tentarem conquistar um troféu.



"Esta competição é um troféu que o Sporting nunca ganhou. Queremos chegar até à final e depois disputá-la, mas o primeiro objetivo é chegar lá e passa pela vitória contra o Varzim, que surpreendentemente venceu o V. Setúbal", considerou. "Estas competições, como a Taça de Portugal ou a Taça da Liga, são, para as equipas de menor nomeada, uma possibilidade de ganhar um troféu. Tenho essa experiência, porque já estive em cinco finais desta competição. vamos sentir uma equipa super motivada mas temos todas as condições, qualidade e 'obrigação' para levar de vencida esta equipa do Varzim".



Jorge Jesus reconhece que William Carvalho e Adrien Silva foram dos jogadores mais utilizados durante o mês de dezembro e que isso se refletiu no desempenho de ambos em campo. Por isso, admite que pode poupar os dois médios frente ao Varzim.



"Nestes 10 jogos, William Carvalho e Adrien Silva jogaram sempre os 90 minutos, eram dos jogadores mais sobrecarregados e isso notou-se principalmente nos últimos dois jogos antes das férias de Natal. Carregaram baterias e vão para o jogo", adiantou. "Não sei se vão jogar logo os 90 minutops ou se vão jogar de início, mas vão estar no jogo. São dois jogadores nucleares na manobra da equipa. Vou modificar alguns setores e aquele pode ser um deles".



O técnico acredita que a vitória no Restelo foi importante para colocar um ponto final no mau momento que o Sporting atravessava no campeonato.



"O Sporting teve um mau momento em duas semanas que foram as duas derrotas. No campeonato, esteve sempre em primeiro ou segundo lugar. O jogo com o Belenenses foi uma vitória importante porque são as vitórias que nos dão confiança de que estamos no caminho certo. Normalmente não é fácil ganhar no Restelo. Ganhando nos últimos minutos, foi uma vitória importante, mas não é pelo facto de ter sido últimos minutos que ela foi mais importante. As vitórias são sempre impotantes."