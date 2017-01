Jorge Jesus admitiu que situações com aquelas que o Sporting viveu no Bonfim, diante do V. Setúbal com uma derrota à beira do fim na sequência de um penálti mal assinalado, deixam "sequelas"."Desvirtua completamente esta competição. Só o facto de nomearem árbitros com pouca experiência e pouco nome em relação aos melhores árbitros portugueses… A equipa sentiu. Fomos eliminados e tudo isto deixa sequelas. Nós temos outro jogo domingo, mas são situações que nos afetam. Não há motivos para que isto tenha acontecido. Toda a gente que esteve neste estádio, os jogadores principalmente, sabem que é muito fácil prejudicar o Sporting", apontou o técnico à Sporting TV."Tem logo um impacto desportivo em relação ao objetivo que traçámos de chegar ao final da competição e ganhar. Depois há a injustiça pela forma como saímos desta competição, por culpa de terceiros. O Sporting podia ter o 2-1 e isto não acontecia, mas isso não é desculpa. Não é por aqui que se pode falar da situação. É verdade que o Sporting fez uma grande segunda parte, é verdade que fez tudo para sair com uma vitória, mas não podemos encobrir com o facto de ter tido ocasiões e não ter marcado. Não são desculpas, é factual e não podemos resistir a isto", finalizou.

Autor: Alexandre Moita