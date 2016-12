Continuar a ler

Jesus está atento à evolução de Kiki Kouyaté, central maliano que chegou esta época ao Sporting, onde tem jogado na equipa B. Ao que Record apurou, o treinador tem acompanhado o crescimento de Kouyaté, cujas exibições têm agradado. De facto, Kouyaté tem atuado na formação secundária (soma 13 jogos), sob as ordens de João de Deus mas, ao que o nosso jornal conseguiu saber, também já treinou com a equipa principal, orientada por Jorge Jesus, mais do que uma vez. O treinador optou, então, por ver de perto a qualidade do jogador, de 19 anos, visto as primeiras indicações terem sido bastante positivas.