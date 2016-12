Jesus: «Foi um golo de alma, de crença»

Continuar a ler

Relativamente à arbitragem de Tiago Martins, Jesus deixou elogios, ainda que aponte a existência de um



A finalizar, Jesus admitiu que as arbitragens têm prejudicado a sua equipa. "Para o Sporting, sim. Não estou a inventar nada. O Sporting só quer que tenha um tratamento igual às outras equipas. Quando há penaltis para marcar, é para marcar. A primeira penalidade na Luz … nem quero falar mais desse jogo. Nos não nos esquecemos", reafirmou. Relativamente à arbitragem de Tiago Martins, Jesus deixou elogios, ainda que aponte a existência de um castigo máximo por assinalar a favor dos leões . "Árbitro fez boa arbitragem, há uma penalidade do Gonçalo. Ele está de costas e é natural que não consiga ver, aceita-se. Do jogo da Luz é que não me vou esquecer", garantiu.A finalizar, Jesus admitiu que as arbitragens têm prejudicado a sua equipa. "Para o Sporting, sim. Não estou a inventar nada. O Sporting só quer que tenha um tratamento igual às outras equipas. Quando há penaltis para marcar, é para marcar. A primeira penalidade na Luz … nem quero falar mais desse jogo. Nos não nos esquecemos", reafirmou.

Jesus: «Foi um golo de alma, de crença»

Conseguido o regresso às vitórias, com um triunfo por 1-0 na visita ao Restelo , Jorge Jesus recordou o duelo com o Benfica, afirmando que foi a arbitragem desse dérbi, que os leões perderam por 2-1, que motivou o período menos bom que classifica de 'mini crise'. Na mira de Jesus estava, então, Jorge Sousa."Criaram-nos uma mini-crise, mas a mini-crise chama-se Jorge Sousa. Não me vou esquecer. Como hoje também houve um penalti que o arbitro não marcou. Tirando o jogo com o Braga, onde não estivemos bem, jogamos com grande qualidade. Normalmente a equipa é melhor que os adversários, mas só consegue ser melhor do que uma equipa, com duas não consegue", apontou o líder leonino, à SportTV.

Autor: Ricardo Granada