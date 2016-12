Continuar a ler

João Pereira estava há duas temporadas nos leões – voltou a ao clube depois de representar o Valencia (Espanha) e o Hannover (Alemanha). Esta época tinha 14 jogos realizados e, nesta altura, beneficiava da lesão de Schelotto para somar mais alguns minutos com a camisola verde e branca. Além disso, era uma das referências do balneário e um dos elementos mais experientes.



No mercado



A saída de João Pereira pode implicar a contratação de um lateral-direito em janeiro. Isto se Jorge Jesus considerar que Ezequiel Schelotto e Ricardo Esgaio não lhe dão garantias suficientes. Jesus tem vindo a reforçar a aposta em Esgaio, mas a lesão de Schelotto pode ser suficiente para que a estrutura se sinta forçada a recorrer ao mercado. O ítalo-argentino deverá recuperar a tempo do regresso do campeonato, agendado para o fim de semana de 8 de janeiro, em Alvalade, frente ao Feirense.



João Pereira vai assinar pelo Trabzonspor nas próximas horas, deixando o Sporting a troco de uma compensação financeira. O lateral-direito não esteve ontem no treino de cariz solidário porque, de acordo com o que Record apurou, encontrava-se a ultimar a transferência para o 14º classificado da liga turca. À noite, as partes chegaram a um princípio de acordo – já havia entendimento com a SAD dos leões –, o que levou João Pereira a optar mudar-se para a Turquia, aos 32 anos e a seis meses de terminar contrato com os verdes e brancos.João Pereira não tinha sido abordado pelo Sporting no sentido de renovar o vínculo. Com proposta do Trabzsonpor, a SAD considerou ter uma última oportunidade para realizar um encaixe financeiro com o jogador e, por isso, acedeu a negociar o seu passe. Com a transferência a título definitivo para a Turquia, e além da verba que consegue amealhar, os leões poupam nos salários que teriam de pagar até junho do próximo ano.