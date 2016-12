João Pereira está a um pequeno passo de deixar o Sporting já na reabertura do mercado. O lateral-direito, sabe Record, deverá juntar-se aos turcos do Trabzonspor já em janeiro.

A seis meses do final do contrato com os leões, o lateral poderia sair a custo zero no final da temporada. Assim, prepara-se para mais uma aventura no estrangeiro, depois de ter jogado no Hannover e no Valencia.

Na segunda passagem por Alvalade, que durou cerca de ano e meio, João Pereira somou um total de 44 partidas pelos leões.

Autor: Alexandre Moita