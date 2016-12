Continuar a ler

João Pedro Paiva dos Santos, sócio n.º 11.774 (e irmão de Paulo Paiva dos Santos), enviou uma carta ao presidente do Conselho Fiscal da Sporting, SAD (com conhecimento ao homólogo do clube) na qual solicita que seja feita uma auditoria à gestão dos quatro anos de mandato de Bruno de Carvalho.Sublinhando que o pedido não deve ser visto como "uma caça às bruxas", esclarece que o mesmo surge na sequência daquilo que o actual líder fez em relação a mandatos anteriores. O ex-candidato que em 2013 abdicou a favor de José Couceiro ofereceu-se para pagar esta mesma auditoria, garantindo que a mesma terá de ser feita por uma das cinco principais empresas a atuar neste sector.

Autor: José Ribeiro