Continuar a ler

Sobre a acusação de não ter comparecido a AG’s, esclarece: "Afirmar que eu não estive presente em qualquer Assembleia Geral é mentira, ele como presidente deveria ter o cuidado de consultar os registos de entrada antes de falar. Se consultou mente, se não consultou é um despreparado quando fala. Sempre paguei as minha quotas de forma anual e com débito directo, ou seja entro o ano com as quotas pagas até final do ano. Nunca fiquei seis anos sem pagar quotas, quem não paga quotas é que certamente não vai às assembleias gerais...""Um presidente ataca sócios quando estes falam? O que dizer quando se ataca Sérgio Abrantes Mendes. Com é possível desrespeitar um homem com um sportinguismo inegável? Filho do antigo jogador, treinador e dirigente do Sporting. Um homem cuja profissão e exercício da mesma fala por si?"Em 2013 ainda equacionou avançar para as eleições do Sporting, mas em 2017 não o fará: "Não sou candidato, certamente surgirão candidatos válidos, pessoas sérias e competentes, com projectos válidos. Apoiarei quem surgir nessas condições mas não tenho interessem em ser presidente do Sporting Clube de Portugal. Quero ver o clube a vencer no campo desportivo e financeiro, quero ver o clube recuperar os valores que tem vindo a perder nestes últimos 4 anos. Fico triste e preocupado com a manifesta "benfiquisação" do Sporting. Não me revejo nas faltas de educação, nas guerras contra todos mesmo sem motivos. Mas candidato a presidente não serei."Por último, aceitou comentar a decisão do irmão, Paulo Paiva dos Santos, em retirar-se da corrida à presidência leonina: "Só posso dizer uma coisa, quem perdeu fomos todos nós família sportinguista. O meu irmão já suou Sporting, já envergou a braçadeira de capitão. Até gostava de o ver avançar mas acho que é algo que não estará nos planos dele. No entanto tem toda a legitimidade para, querendo, avançar com uma candidatura. Se neste clube não se respeita que um sportinguista, sócio desde 1977, seja candidato a presidente, se insultam e ameaçam quando uma pessoa séria e honesta se candidata a algo, então isto já se tornou um qualquer Benfica... Estou com o meu irmão neste momento como sempre estive na vida porque o amo com tuas as suas qualidades e defeitos nunca hesitarei em estar do seu lado. Em suma: gostei muito de ver atitude dele a ignorar o que se sucedeu para não ferir o Sporting."