No entanto, e ao que Record apurou junto de fonte próxima deste processo, a entrada de Palhinha não pressupõe a saída de Petrovic. O técnico leonino continua a querer manter as várias opções para o miolo (pedido feito, por enquanto, à direção), de forma a poder trabalhar sistemas táticos alternativos, os quais possam dotar a equipa leonina de maior número de soluções, tanto do ponto de vista defensivo como também da vertente ofensiva.



Números



17 jogos com a camisola do Belenenses. Apesar de só ter 21 anos, João Palhinha não deu hipóteses à concorrência, assumindo-se como um dos principais pilares de Quim Machado no Belenenses. Aliás, apesar de desempenhar funções defensivas, a verdade é que esta temporada já apontou um golo



Afinal João Palhinha ainda não vai estar esta sexta-feira em Alcochete. O médio só se apresenta quarta-feira para assim jogar pelo Belenenses que, se ganhar ao Feirense, pode deixar o FC Porto fora da Taça CTT.Com o regresso de João Palhinha ao clube, Jorge Jesus vê as opções para o miolo subirem. Além do titularíssimo William Carvalho, o treinador dos leões conta ainda com o ex-jogador do Belenenses e ainda com o internacional sérvio, Petrovic, elemento contratado esta época ao Dínamo Kiev mas que tarda em mostrar a qualidade que Jesus preconizava.