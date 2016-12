João Mário acompanha o desempenho do Sporting e, tal como acontece no Inter, considera que a má fase pode ser ultrapassada."Um bom exemplo que o Sporting pode tomar este ano é o que aconteceu na última época. O Benfica em certas alturas esteve muito distante de nós e foi campeão. Têm de acreditar", aconselha o médio, que destaca o potencial do clube leonino: "Tem equipa, treinador e estrutura para ser campeão. Se o Sporting fizer o que fez o ano passado, conseguirá."O jovem ainda defende que a sua saída não tem influência no mau arranque dos leões, assinalando que os "jogadores vão e vêm". "O Sporting tem um grande treinador e vai lutar até ao fim", assegura o futebolista, que ainda comentou o golo do seu irmão Wilson Eduardo no último domingo: "Não gosta de marcar ao Sporting, mas é profissional e fez o seu trabalho."

Autor: João Soares Ribeiro