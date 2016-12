Continuar a ler

"Para nós tanto vale pois o Sporting tem jogadores de grande qualidade, alguns até campeões europeus", recorda Eusébio, que também promete alterações na formação varzinista, sabendo-se à partida que baixas confirmadas são as de Mailó, Rui Coentrão e Sandro, a recuperarem de mazelas.



João Eusébio, não leva a sua equipa para Alvalade apenas para cumprir calendário.



"Temos as nossas pretensões, mas também temos que ser coerentes e conscientes que o Sporting é favorito. É possível conseguir o triunfo, o que pode estar ao nosso alcance logo que estejamos no nosso melhor nível e aproveitando a ansiedade do Sporting. Temos 3 pontos nesta prova que nos dão legitimidade para alcançar mais 3 pontos, o que nos daria direito de estar no playoff do Algarve", conclui o treinador do Varzim



O treinador do Varzim, João Eusébio, reconhece jogos como aquele que vai disputar na quinta-feira em Alvalade "esão motivantes e estimulantes", principalmente para equipas de escalão inferior, como é o caso do Varzim, mas adianta que a sua equipa "tem que ter concentração no máximo, pois sabe-se que o Sporting está ferido e isso torna-o mais forte".O técnico não se mostra conhecedor da equipa que os leões irão apresentar frente ao Varzim, em Alvalade - "não sei se serão as primeiras ou as segundas linhas" -, mas assegura que esse aspeto também não é muito importante.

Autor: Luís Leal