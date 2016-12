João Benedito não esconde que o Sporting está a viver uma "fase complicada". À Antena 1, o ex-jogador de futsal dos leões fala mesmo num "fim-de-semana" muito mau para o clube de Alvalade, não só no que ao futebol diz respeito."É uma fase complicada que nos deixa tristes. Foi um fim-de-semana muito mau em termos desportivos, não só com a derrota no futebol , como no andebol no hóquei em patins . Tudo isto leva a que os objetivos de conquista de títulos possam ficar um bocadinho comprometidos. Mas o momento tem de ser cada vez mais de união para que as pessoas possam transmitir, para quem está dentro, essa ideia de que continuamos com a equipa para que possam conquistar esses tão almejados troféus", afirmou o antigo guarda-redes.

Autor: Sofia Lobato