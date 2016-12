Continuar a ler

Perante nova chicotada psicológica na Liga NOS, o técnico leonino lembrou que a pressão está sempre presente nesta profissão: "A pressão de ganhar esta varada sempre para qualquer equipa e qualquer treinador, e hoje os adeptos também têm essa responsabilidade. Portanto é uma questão de quem tem de tomar decisões sobre o que é melhor para o clube. Não posso nem devo julgar essas decisões. É um facto que esta vida é uma vida de pressão, inserida neste mundo de equipas com responsabilidade de andar nos lugares cimeiros. Depois também há o fator de tu poderes ter mais ou menos credibilidade, que pode dar tempo para passares estas crises que as equipas têm".



Jorge Jesus não espera grandes mudanças no Sp. Braga no encontro de domingo (20H15), apesar de os minhotos terem perdido o técnico José Peseiro e ser Abel Ferreira a orientar a equipa em Alvalade."O Sp. Braga é uma das equipas de elite do nosso campeonato, um clube já com tradição e muito valor. Sabemos que vamos encontrar uma equipa que tem competência e que acredita que tem possibilidades de tirar pontos aqui em Alvalade. Vai ser um jogo competitivo, muito apertado. Espero que o Sporting esteja à altura de poder fazer um jogo com muito valor para podermos sair daqui com uma vitória. Espero um Sp. Braga dentro das ideias que vinha tendo. Não é um treinador num dia ou dois que vai mudar as ideias de uma equipa. O trabalho geral será sempre do José Peseiro, as decisões que possam ser no momento serão do novo treinador. Mas o que espero é um Sp. Braga forte, que está a um ponto do Sporting e isso diz o seu valor. Espero que o Sporting possa ter argumentos e qualidade para conquistar mais três pontos difíceis. O Sporting terá de ser melhor e justificar isso amanhã", frisou o técnico em conferência de imprensa.

Autor: Luís Miroto Simões