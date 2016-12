Continuar a ler

O técnico elogiou o adversário e salientou que os minhotos souberam defender a vantagem: "O Sp. Braga é um boa equipa e fez um bom jogo, mas acabou por ter a sorte do jogo. Marcou na 2.ª parte quando até foi melhor do que nós apenas na primeira. Fez o golo a 20 minutos do fim e soube defender o resultado, enquanto nós tentámos fazer um jogo mais direto. Nunca conseguimos entrar".



Jesus puxou depois para si as culpas do mau resultado deste domingo: "Não estamos habituados a perder, sentimos a derrota, os adeptos estão tristes e os jogadores também. Mas estamos juntos nas horas tristes e nas horas felizes. Temos de assumir responsabilidades na hora da derrota e eu sou o primeiro a assumir a responsabilidade por este resultado".



Jorge Jesus referiu que o Sporting "nunca encontrou o caminho" no encontro com o Sp. Braga, do qual saiu este domingo derrotado."Em primeiro lugar, jogámos contra uma das melhores equipas do nosso campeonato. Durante os 90 minutos, mas principalmente durante a 1.ª parte, a equipa do Sporting esteve ansiosa, a querer fazer tudo depressa. Não fizemos um jogo bom e, por isso, temos de dar mérito ao Sp. Braga, que preparou este jogo de uma forma diferente, poupando seis jogadores na Taça da Portugal. Estavam mais frescos do que nós. Tivemos algumas situações de golo durante os 90 minutos, mas nunca encontrámos o caminho", explicou à Sport TV.

Autores: António Adão Farias e Luís Miroto Simões