A outra ocasião em que o ‘seu’ Benfica perdeu consecutivamente para a Liga aconteceu mais à frente, na 25ª e 26ª rondas, quando o FC Porto venceu na Luz e depois, na Figueira, não resistiu à Naval, perdendo por 2-1.



Reagir sempre com vitória



É preciso recuar até 2010/11 para estabelecer um paralelo com as duas derrotas consecutivas de Jorge Jesus para o campeonato, registadas pelo Sporting contra Benfica e Sp. Braga. Essa foi a última vez que o atual treinador dos leões – que na altura cumpria a segunda época como treinador dos encarnados – foi derrotado duas vezes seguidas. Os momentos da época em que isso aconteceu são completamente distintos.A primeira vez teve lugar logo no começo do campeonato, na primeira e segunda jornadas, quando o Benfica de Jesus perdeu com a Académica e depois frente ao Nacional, pelo mesmo resultado de 2-1. Na altura, o técnico viveu uma experiência em muito idêntica a esta no Sporting, uma vez que ficou a 6 pontos do primeiro lugar, que era ocupado tanto por FC Porto como por Nacional, com duas vitórias cada.