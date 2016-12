Para lá da antevisão ao duelo com o Belenenses e da análise à atitude da Juve Leo , Jorge Jesus foi questionado sobre as declarações de Pinto da Costa a propósito do seu momento no Sporting, deixando claro que, conforme o líder do FC Porto disse, nem coloca a hipótese de atirar a toalha ao chão. Nem mesmo neste momento, que apelida de "apertado"..."A questão da toalha ao chão nem se coloca. O importante aqui é a confiança e a qualidade que possas ter, tanto da equipa técnica como da própria equipa. Quanto temos uma boa equipa em todos os setores, quando sentes que tens essa capacidade, para conseguir sair de um momento apertado. O Sporting já esteve a 7 pontos e recuperou para 2. Estamos num momento apertado e vamos tentar sair dele. Com qualidade, como é óbvio", assegurou o técnico dos leões.Referindo-se em concreto às palavras de Pinto da Costa, JJ tem uma declaração curiosa para encerrar. "É a opinião dele, de alguém que tem muitos anos de futebol. Vocês sabem o que ele fez no Porto. É alguém que esta habituado a ganhar... e a perder. Mas é alguém que sabe o seu valor e quando sabemos o nosso valor a toalha não se manda ao chão. Para nós não há toalhas sequer!".

Autor: Fábio Lima