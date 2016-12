A apenas três jogos de completar a primeira volta do campeonato, Jorge Jesus está a oito pontos da liderança, uma diferença que, segundo a história, acaba por ser decisiva para o Sporting ficar pelo caminho na corrida ao título de campeão. Ainda assim, Jorge Jesus já assumiu por diversas vezes esta época que o leão aparecerá "muito melhor" na segunda metade do campeonato, fruto da maior quantidade de semanas de trabalho.O técnico sublinhou ainda antes da derrota com o Sp. Braga que a então distância de cinco pontos não lhe retirava confiança, pois estava a trabalhar com um plantel que perdeu jogadores ( João Mário e Slimani) mas que lhe dava garantias de sucesso num ano desportivo muito importante.