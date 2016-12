Jorge Jesus foi este sábado confrontado com o facto de o Sporting ter esta temporada menos oito pontos do que tinha na época anterior, igualmente à 13.ª jornada. O técnico respondeu dizendo que houve mudanças nos leões e nos rivais."O que mudou no Sporting foram alguns jogadores que saíram e os adversários também, se calhar, estão melhores do que no ano passado. São períodos e não quer dizer que seja igual ao que vai ser a época toda", afirmou o técnico em conferência de imprensa.O treinador garantiu que os leões continuam evoluir e disse ainda que não se pode comparar esta temporada com a anterior: "O Sporting continua a melhorar em relação à suas ideias de jogo. O Sporting hoje é um adversário muito mais consciente, o qual os nossos adversários olham como uma equipa com muito valor, mais do que era habitual. E estamos num campeonato em que, de um momento para o outro, tudo se pode alterar. Está tudo em aberto mas o Sporting tem vindo a aumentar a sua competitividade e afirmação como um dos candidatos ao título, que neste momento tem menos pontos do que no passado, mas são momentos que não podemos misturar, equilibrar ou comparar. Íamos em primeiro, agora estamos em terceiro, mas isso não nos tira o sentido, a mesma confiança".

Autor: Luís Miroto Simões