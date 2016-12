Para lá de ter recordado a arbitragem do dérbi com o Benfica , que o Sporting perdeu por 2-1, Jorge Jesus abordou o duelo desta quinta-feira com o Belenenses , referindo que a equipa por si orientada triunfou "com mérito, qualidade e classe", ainda que o golo apenas tenha surgido já na compensação."Conseguimos o objetivo, que era vencer, com mérito, qualidade e classe. Fizemos uma primeira parte brilhante. O Belenenses só tem uma jogada ofensiva aos 40 minutos, que vem de um canto a nosso favor. O Sporting fez 40 minutos com grande qualidade, faltou o golo. Disse aos jogadores para manterem a mesma intensidade que o golo tinha de aparecer. Na segunda parte já dividimos mais o jogo. Houve algum espaço para o Belenenses poder sair. Fomos sempre nós a criar mais situações e mais jogadas de finalização. Acabámos por ser premiados com um grande cruzamento do Joel Campbell e grande finalização do Bas Dost. Ganhámos com toda a justiça e mérito. Os adeptos ajudaram-nos, são fantásticos", começou por analisar, à SportTV.O Sporting passa a quadra natalícia a 8 pontos da frente, mas JJ assegura que há muito mais para recuperar para lá da desvantagem para o Benfica. "Não é só recuperar os pontos, é também recuperar a equipa. Neste ultimo mês fizemos 10 jogos. Tivemos muitos jogadores em sobrecarga. Hoje mexi na equipa por causa disso. Senti que no jogo com o Sp. Braga andavam, mas não andavam o que são capazes. Os que entraram estiveram muito bem. Para começar o ano precisamos de recuperar a equipa fisicamente. Em muitos jogos tivemos dificuldade em jogar como hoje. O único jogo que não tivemos a qualidade do costume foi o com o Sp. Braga. Esta crise é uma crise de duas semanas. O importante é recuperar os jogadores. Temos alguns lesionados, que nestes 10 jogos, foi o caso do Rúben Semedo, do Rui Patrício. Começa a haver uma acumulação muscular de tantos jogos. Depois pagamos um bocadinho a fatura", admitiu.

Autor: Ricardo Granada