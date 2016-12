Quinta-feira, no Restelo, o Sporting vai defrontar um Belenenses sem dois dos seus habituais titulares (João Palhinha e Domingos Duarte), futebolistas que estão nos azuis cedidos pelos leões, uma situação que, como se sabe, está prevista nos regulamentos. Na ótica de JJ, são dois jogadores importantes, ainda que o destaque vá para João Palhinha, um futebolista que, segundo o técnico do Sporting, pode regressar a Alvalade em janeiro."O treinador do Belenenses é que tem de dizer se são ou não importantes. Mas admito que são dois jogadores importantes para o Belenenses, não tenho dúvidas disso. Esperávamos que o fossem e acreditámos muito no valor deles, deles e de outros, para um dia regressarem. O Palhinha está a fazer um princípio de campeonato muito interessante. É um jogador que achamos que podemos recrutar, recuperar, e, se tivermos de o fazer, vamos fazê-lo sem problemas, pois está tudo programado desde antes do início do campeonato", explicou Jesus, deixando claro que ainda não há nenhuma decisão tomada sobre essa questão.Sobre o encontro propriamente dito, Jesus admite estar à espera de dificuldades. "É um dérbi de Lisboa, por isso é sempre difícil jogar no Restelo. Está a fazer uma boa campanha, bons jogos e recentemente até tirou pontos a um dos nossos rivais no Restelo. Vamos encontrar uma equipa que está moralizada em função do resultados. Tem uma ideia de jogo competitiva, na tentativa de sempre ter qualidade nas suas ideias, seja qual for o adversário. O Sporting, como é óbvio, vai tentar colocar da melhor forma o seu jogo no Restelo. Pensando, como é óbvio, no nosso objetivo de sempre, que é sair com os 3 pontos", assegurou.

Autor: Fábio Lima