Jorge Jesus revelou alguma preocupação pela lesão sofrida por Adrien Silva, substituído na segunda parte. "Quem tem de fazer o diagnóstico é o médico. O Adrien levou uma pancada muito forte e teve ali um problema no joelho. Não tenho capacidade para dar um diagnóstico certo, mas penso que foi mais um traumatismo do que outra coisa... penso...", sublinhou o treinador do Sporting, informando que o médio será reavaliado este sábado.

Sobre o jogo, o técnico assumiu que o desperdício causou algumas dificuldades à sua equipa. "Na segunda parte tivemos várias oportunidades para fazer o segundo golo, o que nos daria mais tranquilidade. Não foi só uma, foram várias. Quando crias e não consegues concretizar estás sujeito a poder sofrer um golo. Isso deixa alguns jogadores um pouco intranquilos", assumiu o técnico.

Jesus aproveitou para elogiar "alguns jogadores que estiveram num plano interessante", mas lamentou o resultado tão magro. Agora, aponta os olhos para o encontro em Setúbal da próxima quarta-feira. "A intenção é ganhar para sermos os primeiros deste grupo, pois o objetivo desta competição é chegar à final", sublinhou.

Autor: Sérgio Krithinas