Contudo, o treinador lembrou que há mais jogos para além daqueles que englobam os grandes e disse que o primeiro lugar do Benfica reside nessa questão.



"Costumo dizer que quem vai à frente é que é melhor. Neste caso quem está na frente é o Benfica, mas aquilo que penso que o Casillas tentou responder é dos três jogos e não dos jogos todos. Nos jogos grandes se calhar foi essa a ideia, mas não houve só jogos entre os grandes, houve também contra outras equipas, e penso que é por isso que o nosso rival está na frente", concluiu.

Jorge Jesus abordou este sábado as palavras de Iker Casillas , que referiu que o Sporting o impressionou mais do que o Benfica nesta temporada. O técnico concorda com o guarda-redes, sendo que diz que o espanhol deve ter analisado os duelos entre as três equipas."É uma opinião. Fez uma comparação dos jogos que as três equipas tiveram, FC Porto-Benfica, Benfica-Sporting e Sporting-FC Porto. Se calhar fez a junção desses resultados pelo que se passou nos jogos. Acho que tem razão, mas só consegues atingir objetivos quando tens qualidade de jogo. Todas as equipas com qualidade de jogo normalmente suplantam os adversários e ganham mais vezes", referiu o técnico em conferência de imprensa.

Autor: Luís Miroto Simões