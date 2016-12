O contrato do internacional português com o Sporting terminava em junho (não havia convites para renovar), pelo que a partir de 1 de janeiro ficaria livre para decidir o futuro.

Jorge Jesus adiantou esta quinta-feira que João Pereira, de 32 anos, está de saída do Sporting. O lateral, em negociações com o Trabzonspor, não fará parte da lista de convocados do treinador leonino para o encontro com o Varzim, marcado para sexta-feira."O João Pereira está num processo de transferência. Não sei se já está definido. Está fora de causa para este jogo", disse JJ à RTP, na antevisão do duelo da Taça da Liga.

Autor: Sandra Lucas Simões