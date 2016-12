Jorge Jesus teve um diálogo com Nuno Mendes (vulgo Mustafá) ainda antes da claque entrar na Academia. O treinador seguia na sua viatura particular quando foi interpelado pelo líder da Juve Leo. Jesus parou e quis saber as intenções deste grupo, ao que Mustafá respondeu que os cerca de 30 elementos estavam ali para deixar uma mensagem de confiança à equipa, e não para mostrar qualquer tipo de desagrado sobre o momento da equipa.Depois de perceber as intenções da Juve Leo, Jesus deu autorização para que a claque entrasse no complexo, o que aconteceu mais à tarde. A Juve Leo pôde esgrimir argumentos, ouvir explicações e reforçar o apoio.