O brasileiro Jefferson está de volta à lista de convocados do Sporting. Por outro lado, sabe o nosso jornal, Zeegelaar ficou de fora dos eleitos, depois de ter sido titular no último jogo, disputado com o Sp. Braga, em Alvalade. O holandês foi, de resto, opção nos últimos quatro jogos dos leões, também sempre na condição de titular.Já Jefferson, de 28 anos, jogou pela última ocasião diante do Arouca, para a Taça CTT, ou seja, está desde o último dia do mês de novembro sem ser opção. O brasileiro conta somente com dois jogos no campeonato, frente a Marítimo (1ª jornada) e Estoril (6ª ronda). Daí para cá perdeu todo o protagonismo para Zeegelaar e Bruno César, que também já atuou como lateral esta temporada, dando seguimento à adaptação que começou na época passada. Bruno César é, por isso, a outra opção para essa posição, pois também ele consta dos eleitos.