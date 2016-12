Jefferson voltou a ser titular na Liga NOS, prova na qual não jogava desde 23 de setembro, contra o Estoril. No final, o lateral-esquerdo estava satisfeito e disse encarar a 2ª volta com otimismo."Ano novo, vida nova. Espero continuar no onze e assim poder ajudar o Sporting ao topo da classificação. Pelo futebol praticado, é nesse lugar que devíamos estar", começou por dizer, garantindo: "Espero ficar no Sporting, não há nada em contrário."Sobre a distância para o líder, Jefferson afirmou não ser irrecuperável. "Claro que o campeonato não está perdido. Ainda faltam muitos jogos, ainda há muito ponto para somar e no Sporting nunca nos damos por vencidos, jogamos sempre para ganhar."