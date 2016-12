Jaime Marta Soares e as eleições: «Que corram com respeito, elevação e dignidade»

Na conferência onde anunciou a data para as eleições no Sporting - 4 de março de 2017 -, Jaime Marta Soares referiu-se aos "inimigos" dos leões e garantiu que os mesmos irão ficar à margem do ato eleitoral."Não é dentro do Sporting que estão os inimigos, que todos os dias procuram criar instabilidade. Mas por muito que tentem, não entrar pelas portas do clube. Não lhes vamos dar trunfos para nos atacarem", vincou o presidente da Mesa da Assembleia Geral dos leões em Alvalade.Questionado sobre se Bruno de Carvalho deverá recandidatar-se, Marta Soares lembrou a "isenção" a que está sujeito fruto do cargo que ocupa e não quis pronunciar-se. "Não é só parecer, também tem de ser", sintetizou, explicando ainda por que motivo as eleições vão ocorrer uma altura presumivelmente importante do campeonato: "Temos exigências estatutárias. Dura lex, sed lex [n.d.r.: a lei é dura, mas é a lei]. Têm de ser entre 1 e 31 de março."

Autor: João Socorro Viegas