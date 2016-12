A invasão dos adeptos do Sporting após o encontro de quinta-feira com o Belenenses custou ao clube de Alvalade uma multa de 1.148 euros, como se pode ler no mapa de castigos do Conselho de Disciplina revelado esta sexta-feira.

A esta pena, que também se deve à utilização de "frases incorretas" por parte do público, junta-se outra, de 2.525 euros, referente ao rebentamento de petardos, deflagramento de potes de fumo e 'flash lights'. No total, o Sporting tem de pagar 3.673 euros pelo mau comportamento dos seus adeptos.

O Benfica também foi punido com uma multa de 2.908 euros devido a infrações cometidas pelos seus adeptos na partida com o Rio Ave. Esse jogo motivou também um jogo de castigo a Pizzi, expulso por acumulação de amarelos, que irá assim falhar o encontro da Taça CTT com o Paços de Ferreira, ficando livre para disputar a próxima jornada da Liga, em Guimarães.

Autor: Sérgio Krithinas