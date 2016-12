Continuar a ler

"Estou sempre em contacto com o Grémio. Se surgir a possibilidade de voltar, vamos pensar bem, com carinho, porque o desejo sempre existiu", confessou ainda o avançado, que garante ter sofrido bastante com a final da Copa do Brasil, entre Grémio e Atlético Mineiro, que o conjunto gaúcho acabou por vencer.