A dirigente está apostada no sucesso: "A Golden League será um evento de grande qualidade, com as oito melhores equipas masculinas e femininas. Vamos ter um ano para a preparação, querendo que fique na memória de todos os que nos visitem, que seja inesquecível. Os nomes do Sporting, de Lisboa, que está na moda, e o da Iguarivarius, um patrocinador que muito nos tem apoiado, vão ser mais falados na Europa. Já a Federação (FPJ) vai dar o seu apoio no ‘know-how’ e fazer a ligação com a União Europeia de Judo (UEJ)."Duarte esclareceu que a candidatura à Golden League foi feita para o MEO Arena, porque "era exigido um espaço físico com todas as condições", mas pode haver surpresas: "Poderá passar para o novo Pavilhão João Rocha, mas ainda é prematura essa solução. É nossa convicção de que vai ser possível."Helena Duarte acredita num futuro risonho para o judo do Sporting: "O bronze na Golden League vem confirmar o bom trabalho, liderado pelo mestre Pedro Soares. Esperamos aumentar o número de judocas em Tóquio’2020."