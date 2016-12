Continuar a ler

a) Mesa da Assembleia Geral e do seu Presidente;b) Conselho Diretivo;c) Conselho Fiscal e Disciplinar;d) Conselho Leonino.As urnas abrirão às 09:00 horas e encerrarão às 19:00 horas do referido dia 4 de março de 2017, sem prejuízo da votação a realizar após as 19:00 horas por parte dos sócios que até às referidas 19:00 horas se hajam apresentado no local para exercerem o seu direito. O voto presencial será exercido recorrendo ao voto eletrónico.Serão admitidos os votos por correspondência, que só serão válidos se forem recebidos na sede do Sporting Clube de Portugal até às 20:00 horas do último dia útil anterior ao do ato eleitoral, dia 3 de março de 2017.Podem votar os sócios efetivos que, à data da eleição, tenham sido admitidos na respetiva categoria pelo período mínimo de meses ininterruptos previsto estatuariamente e que tenham, de acordo com a lei, atingido a maioridade, e que hajam pago todas as quotas devidas incluindo a quota relativa ao mês de fevereiro de 2017, pagamento esse que deverá ocorrer até ao dia 13 de fevereiro de 2017.Estarão concluídos até dia 17 de fevereiro de 2017, sendo afixados na sede do Sporting Clube de Portugal e publicados no sítio oficial do Sporting Clube de Portugal na Internet. O sócio que não tiver o seu nome inscrito nos cadernos eleitorais não poderá exercer o direito de voto. Os protestos referentes a omissões ou inclusões de qualquer sócio nos cadernos eleitorais deverão dar entrada na sede do Sporting até oito dias antes da hora designada para o início da votação.