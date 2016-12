Continuar a ler

De olhos na baliza azul



Hoje, no Restelo, os leões terão de fazer com que todos os caminhos vão dar à baliza dos azuis. Aumentar a eficácia, precisa-se; sob pena de hipotecar (ainda mais) a possibilidade de celebrar a conquista do título nacional em maio. Hoje, no Restelo, os leões terão de fazer com que todos os caminhos vão dar à baliza dos azuis. Aumentar a eficácia, precisa-se; sob pena de hipotecar (ainda mais) a possibilidade de celebrar a conquista do título nacional em maio.

Record já lhe tinha dado conta da modesta média de golos do Sporting. Antes de receber o Sp. Braga, os leões somavam sete golos nos últimos sete jogos, à média de um por jogo, portanto. O registo, de tão escasso, ajudou a comprometer os dois principais objetivos traçados por Bruno de Carvalho para esta época: oitavos-de-final da Liga dos Campeões e conquista da Liga.Os leões ‘ignoraram’ este aviso e voltaram a ficar em branco. Resultado? Nova derrota, com os bracarenses e em pleno Alvalade. Sem golos, o Sporting caiu para o 4º lugar em igualdade pontual com o 5º classificado e a 8 pontos do líder Benfica. Nos últimos oito jogos, ficaram-se pelos sete golos, embora só tenham ficado em branco em dois desafios: contra Legia e Sp. Braga. A pólvora seca do ataque leonino contribuiu para a crise de resultados.