O jovem leonino reconhece que a época lhe tem corrido bem e deixa muitos elogios a Jorge Jesus. Questionado sobre o treinador que mais o marcou diz: "O Jorge Jesus porque me fez um jogador. Num curto espaço de tempo evoluí imenso, e com muito mérito dele também".



Gelson revela que a "maior alegria" foi o primeiro golo marcado com a camisola da equipa principal do Sporting, que aconteceu frente ao Tondela a 14 de agosto de 2015. Já o "momento mais marcante" foi o golo ao FC Porto esta temporada. Quanto à maior tristeza resultou do facto de a equipa leonina não ter conseguido conquistar o campeonato nacional na última época, mantendo a luta com o Benfica até à última jornada.



A terminar deixa o desejo para 2017: "Ser campeão pelo Sporting, obviamente"



Gelson Martins reforça este domingo, em entrevista ao 'Diário de Notícias' feita pela antiga glória leonina Manuel Fernandes, que está de corpo e alma no Sporting apesar dos rumores do interesse de vários clubes na sua contratação."Não olho muito a isso, mas é sempre um orgulho ver o meu nome associado a grandes clubes e ver o meu trabalho reconhecido. Estou focado no Sporting e é aqui que eu quero continuar. Tenho contrato até 2021. Só penso no Sporting", refere.

Autor: Sandra Lucas Simões