A vitória conquistada frente ao Belenenses, já no período de descontos (90’+3), é o reflexo da "união" e da "crença" que reina actualmente no balneário de Alvalade. Quem o garante é Gelson Martins, numa mensagem partilhada pelo internacional português, de 21 anos, nas redes sociais, onde reforça a capacidade de sofrimento de todo o grupo, diante de toda a adversidade.

"Muita pressão, muita união. Acreditamos todos até ao fim", escreveu o extremo verde e branco, que se tem revelado uma das peças fundamentais da equipa de Jorge Jesus, numa mensagem acompanhada pelo vídeo com as imagens dos festejos após a vitória alcançada no Estádio do Restelo com o golo tardio de Bas Dost.