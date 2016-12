Depois do Grémio , é agora a vez do Fluminense surgir como estando na corrida pelo avançado argentino Hernán Barcos. De acordo com o 'Globoesporte', os dirigentes dos cariocas já terão entrado em negociações tendo em vista a aquisição do avançado argentino de 32 anos, que de momento está cedido pelo Sporting ao Vélez Sarsfield até final da temporada. Ora, como ainda há um vínculo em curso com uma outra equipa, o Fluminense estará a fazer uma negociação em duas frentes.Recorde-se que, muito recentemente, Barcos deixou em aberto a possibilidade de voltar ao Brasil , admitindo que gostaria de voltar a atuar num país no qual jogou entre 2012 e 2015, ao serviço de Palmeiras e Grémio. De resto, de referir ainda que Barcos está a seis meses do final do seu vínculo com o Sporting, sendo que os leões têm opção para renovar por mais duas épocas.

Autor: Fábio Lima