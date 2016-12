Na quarta-feira foram notícia na Colômbia as alegadas conversações entre Sporting e Junior Barranquilla tendo em vista a saída do avançado para o clube colombiano e, em declarações ao 'El Heraldo', o novo treinador do emblema cafetero confirma a existência de um pedido concreto por parte dos leões, ainda que as verbas pedidas sejam vistas como "complicadas"."O técnico que não deseje contar com Teofilo Gutiérrez é porque não quer nada. Temos de querer os bons jogadores. A ver se sim... Ter o Teo no ataque é uma garantia. Falaram-me dessa possibilidade, mas sei que as exigências deles são complicadas", disse Alberto Gamero.Recorde-se que Teo está de momento cedido ao Rosário Central, clube com o qual tem contrato até final da presente temporada, mas de onde, aparentemente, estará de saída, isto depois da demissão de Eduardo Coudet do cargo de treinador. De resto, no meio disto tudo, o pai do jogador também admitiu publicamente a vontade do avançado em voltar a Barranquilla

Autor: Fábio Lima