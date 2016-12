Continuar a ler

Patrício, Schelotto e Rúben ainda de fora



De fora das opções de Jorge Jesus, por lesão, continuam Rui Patrício, Schelotto e Rúben Semedo. O guarda-redes sofreu um estiramento na face posterior da coxa esquerda, frente ao Sp. Braga, e já falhou o dérbi com o Belenenses. O lateral-direito prossegue em recuperação a um problema nos gémeos da perna direita, após abandonar o jogo com o Boavista, a 26 de novembro. O central também se lesionou com o Sp. Braga e debela uma lesão muscular na face posterior da coxa direita. Markovic está apto. Spalvis já trabalha com bola mas ainda limitado.

Em contagem decrescente para o último jogo do ano, amanhã em casa contra o Varzim, Jorge Jesus recebeu três ‘reforços’ de uma assentada, no treino matinal que orientou na Academia. Depois de terem enfrentado problemas na ligação aérea de São Paulo a Lisboa, o que provocou um ligeiro atraso no regresso das férias natalícias, os brasileiros Elias, Bruno César e André já se treinaram ontem em Alcochete, sem condicionalismos, aumentando as opções ao dispor do técnico para o encontro da 2ª jornada do Grupo A da Taça CTT. Os dois médios e o avançado, recorde-se, tinham falhado o treino solidário de véspera, realizado em Alvalade.A receção ao Varzim marcará o retorno do Sporting ao ativo depois da vitória sobre o Belenenses, antes do Natal, na 15ª ronda do campeonato, com um golo de Bas Dost em tempo de descontos. Elias, Bruno César e André estão, os três, na calha para fazerem parte das escolhas do técnico no desafio de amanhã, o primeiro de dois consecutivos, referentes à Taça CTT, a fechar 2016 e a abrir 2017. Elias foi muito pouco utilizado no mês de dezembro (15 minutos no total das competições); Bruno César saiu do banco nos jogos mais recentes (Sp. Braga e Belenenses); e André já não é titular precisamente desde a 1ª jornada da Taça CTT (Arouca, 30 de novembro).

Autor: Alexandre Moita