Jaime Marta Soares e as eleições: «Que corram com respeito, elevação e dignidade»

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral do Sporting, Jaime Marta Soares, anunciou esta quarta-feira a data das eleições verde e brancas do próximo ano. O ato eleitoral está marcado para dia 4 de março. Para já, existe apenas um candidato às eleições, Pedro Madeira Rodrigues. O atual presidente, Bruno de Carvalho, encontra-se em reflexão e ainda não tomou nenhuma decisão quanto à sua candidatura."Espero que seja uma manifestação de grande vitalidade (...) e que o debate tenha em consideração os superiores interesses do Sporting", sublinhou Marta Soares, na conferência de imprensa realizada esta tarde em Alvalade. Ao mesmo tempo, deixou ainda um pedido aos sócios: "Apelo ao respeito pela diversidade. Não serão apenas os sportinguistas a estar de olho em nós."

