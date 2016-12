Continuar a ler

Com o encontro de quinta-feira diante do Belenenses a revestir-se de grande importância, a Juve Leo apelou à comparência em grande número de adeptos e sócios sportinguistas, no apoio à equipa: "Aproveitamos para apelar, mais do que nunca, a uma presença massiva dos nossos sócios e adeptos no Restelo, para fazermos o nosso dever, que é o de apoiar a equipa do primeiro ao último minuto."



O momento em que a Juve Leo deixou a Academia de Alcochete

A Juventude Leonina sublinhou que foi esta terça-feira à tarde à Academia para mostrar o seu apoio à equipa de futebol e direção do Sporting, na sequência dos recentes maus resultados. Num comunicado publicado na sua página no Facebook, a claque leonina explica que tal encontro não se tratou, de nenhuma maneira, de uma invasão e pediu união entre todos."Desenganem-se os que pensam que invadimos a Academia, pois nunca poderíamos invadir algo que é nosso. A Juventude Leonina foi mostrar à direção, equipa técnica e jogadores que têm o nosso total apoio, o qual continuaremos a mostrar seja onde for. Neste momento, o que o clube mais precisa é que se mantenha a união que tem sido demonstrada entre todos, desde a estrutura do Sporting Clube de Portugal aos sócios e adeptos", pode ler-se no comunicado da claque naquela rede social.