Depois de ter apresentado os primeiros 85 nomes da sua Comissão de Honra no passado dia 30 de dezembro, Bruno de Carvalho, presidente do Sporting e candidato às próximas eleições, acrescentou mais 54 à referida lista, dos quais se destacam os de Augusto Inácio, ex-jogador, treinador e dirigente do Sporting e atual técnico do Moreirense, e de Marco Caneira, também ex-futebolista dos verde e brancos.O documento contempla ainda Kátia Aveiro, irmã de Cristiano Ronaldo, e Miguel Maia, ex-jogador de voleibol.-Carlos Cesar (Deputado)-João Mello Franco (ex-Dirigente)-Kátia Aveiro (Cantora)-Vitalino Canas (Deputado)-Eduardo Madeira (Artista e Guionista)-Bernardes Diniz (Organizador dos Rugidos do Leão)-Pedro Celeste (Prof. Universitário)-Pedro Cassiano Neves (ex-Conselheiro Leonino e ex-Assessor da SAD e CD)-Augusto Inácio (ex-Atleta)-Carvalho (Vencedor Taça das Taças 1963/64)-João Barnabé (ex-Atleta)-António Camelier (Actor)-Abdool Vakil (Gestor)-Paulo Vistas (Presidente da CM Oeiras)-Pedro do Ó Ramos (Deputado)-Artur Mota (Pres. SC Livramento e Conselheiro Leonino)-João Gonçalves Pereira (Deputado)-Miguel Seijo (Empresário)-Pedro Faleiro Silva (ex-Pres. Associação de Adeptos do SCP)-Jose Pimentel (Pres. Ass. Golfe Sporting)-Marco Caneira (ex-Atleta)-Miguel Maia (ex-Jogador Vólei)-Luis Campos Ferreira (Deputado)-Irene Oliveira-Sikander Sattar (Gestor)-Jose Carlos (Vencedor Taça das Taças 1963/64)-Alexandre Patrício Gouveia (Gestor)-Alfredo Calvão (Empresário)-Luiz Barata (ex-atleta HP)-Rita Damas (Empresária)-Rita Vilas Boas (ex-Atleta)-Rui Maia (Pres. NS Vila do Conde e Povoa do Varzim)-Rui Pinheiro (ex-Atleta Basquetebol)-Jorge Theriaga (Atleta)-Abel Lima Batista (Ex-Pres. CM Ponte de Lima)-Joana Cruz (Apresentadora)-Jose Maria Tallon (Médico)-João Quadros (Artista e Guionista)-Bruno Ferreira (Artista e Guionista)-Miguel Costa (Artista)-Ana Diogo (Gestora)-Daniel Monteiro (Presidente FADU)-Jose Junqueiro (Conselheiro Leonino)-Pedro Ferreira (Líder da Brigada Ultras)-Carlos Teixeira (Pres. MAG AFL)-Diogo Vaz Guedes (Empresário)-Luís Paulo Rodrigues (Consultor de Comunicação)-Fernando Carvalho (Empresário)-Antonio Sancho (Jornalista e Dir. Revista Mais Alentejo)-Celso Cruzeiro (Médico e Presidente da SPCP)-Diogo Beja (Artista e Radialista)-Luis Santos Ferro (Socio Cinquentenário)-Horácio Batista Russo (Socio Cinquentenário)-Ramalhete (ex-Atleta)