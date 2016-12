A Juventude Leonina vai marcar presença no treino do Sporting desta terça-feira à tarde revelando grande "preocupação" pelo atual momento do clube de Alvalade."Queremos perceber o que se passa, estamos preocupados com o que está a acontecer. Vamos ao treino falar com as pessoas, queremos falar com toda a gente e ver quem está lá para nos receber. Suponho que o presidente [Bruno de Carvalho] estará", afirmou Samico, 'vice' da Juventude Leonina, aQuestionado sobre quem seria o responsável da atual crise,o dirigente da claque prefere não referir nomes. "O presidente tem competência para avaliar isso, mas nós, adeptos, não somos. Estamos muito desiludidos com o que está a acontecer. Qualquer sportinguista está. Há uma semana tínhamos hipóteses de passar para 1.º e agora estamos a 8 pontos", concluiu.

Autores: Alexandre Moita e Sofia Lobato