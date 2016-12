Cédric Soares admite que o Sporting não está a fazer o campeonato de que estava à espera, mas acredita que o clube de Alvalade ainda pode chegar ao título."A distância é um pouco grande mas tudo é possível. Aliás, se isto fosse na Premier League, nem sequer estava muito preocupado porque os 'grandes' perdem pontos todas as semanas. Aqui não é bem assim, mas ainda falta muito campeonato. Ainda nem a meio vamos. O Sporting tem excelentes jogadores e até já mostrou este ano ter um excelente nível. Ainda pode fazer uma surpresa", afirmou o antigo jogador dos leões, que atualmente alinha no Southampton, à margem da sua apresentação como embaixador da Next Level Sports Europa."O futebol é mesmo assim. Mas os jogadores estão unidos e querem dar a volta por cima", referiu o lateral direito, lembrando que "as coisas mudam muito rapidamente: um dia estás no topo, outro em baixo e no dia seguinte novamente em cima."

Autores: Nuno Pombo e Marta Correia Azevedo