O próximo jogo do Sporting para o campeonato é já quinta-feira, no Restelo, frente ao Belenenses, da 15.ª jornada da Liga NOS, e Carlos Xavier quer ver nessa partida a mesma atitude que viu no jogo da Taça de Portugal diante do Setúbal.



"É preciso reagir e pensar os jogos como finais e o próximo deveria ser já hoje ou amanhã para equipa técnica e jogadores demonstrarem que o que aconteceu ontem [derrota com o Sp. Braga] foi apenas um percalço. Quero ver a equipa com a mesma atitude com que foi jogar a Setúbal. Outro resultado que não a vitória não interessa", sublinhou o antigo futebolista.

Carlos Xavier diz que está "preocupado mas não alarmado" com a crise de resultados do Sporting, depois de no domingo os leões terem perdido com o Sp. Braga - o jogo e o lugar na tabela classificativa - ficando a 8 pontos do líder Benfica. "Se faltassem 4/5 jogos para terminar o campeonato ficaria mais preocupado, mas ainda falta disputar uma volta inteira e acredito que tudo é possível", afirmou aoO antigo jogador e capitão dos leões admite que frente ao Sp. Braga "não esperava um resultado que não a vitória [do Sporting], apesar de pela frente estar uma boa equipa", sublinhando que é preciso que o Sporting encare os jogos de outra maneira: "É preciso entrar nos jogos a todo o gás. Massacrar o adversário até conseguir marcar 1/2 golos e depois o resto do jogo gerir o resultado."

Autor: Marta Correia Azevedo