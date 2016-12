Carlos Xavier considera que o Sporting terá de se reforçar durante o mercado de inverno, em praticamente todos os sectores, exceção feita à baliza, que conta com Rui Patrício, Beto e Azbe Jug."Jorge Jesus terá de fazer uns ajustes na equipa, em todos os sectores ou quase, com exceção da baliza, mas quer no eixo defensivo, no meio campo ou na frente é preciso ir à procura de reforços", diz o antigo futebolista, sublinhando que "caso seja possível financeiramente, o Sporting deveria fazer boas aquisições agora no mercado de inverno, investir bem, em bons jogadores".

Autor: Marta Correia Azevedo