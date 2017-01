Só foi titular em oito de 24 jogos possíveis, mas promete ‘explodir’ na segunda metade da temporada. Joel Campbell atravessa o seu melhor momento desde que chegou a Alvalade, ameaçando tornar-se caso sério precisamente quando o calendário mais ‘aquece’.

Campbell não estava no clube nos dois primeiros desafios de 2016/17 (Marítimo e Paços de Ferreira, na Liga), mas estreou-se no primeiro jogo grande da temporada, frente ao FC Porto, em Alvalade. Marcou e assistiu logo no desafio seguinte, o primeiro como titular (Moreirense). Apesar da entrada fulgurante, tardou a impor-se aos olhos de Jesus... Seis meses depois, renovou preponderância, sobretudo depois de exibições recentes como as que protagonizou contra Benfica e Belenenses, dois dérbis em que contribuiu com assistências para golos em cada um deles.

