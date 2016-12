Poupado ao esforço no Bonfim, Bryan Ruiz recupera hoje o estatuto de titular. O internacional costa-riquenho deverá render Joel Campbell, seu compatriota lançado como primeira opção frente ao Vitória de Setúbal, no duelo que selou a qualificação dos leões para os quartos-de-final da Taça de Portugal. Bryan Ruiz, 31 anos, foi suplente utilizado diante dos sadinos, tendo sido aposta de Jesus para os últimos 18 minutos. O camisola 10 é um dos pilares da estratégia do treinador, como provam os 19 jogos realizados em 23 possíveis.

A grande dúvida está em perceber onde entra Bryan Ruiz neste confronto. À esquerda do ataque ou no apoio ao ponta-de-lança? Jesus deve optar pela primeira, sacrificando Campbell; caso contrário, poderá ser Bruno César o relegado, jogando Ruiz como segundo avançado e Campbell pela esquerda.