A Eurosport, numa votação levada a cabo no ano passado , considerou o Sporting como o clube com os melhores adeptos da Europa, eleição que Bruno de Carvalho fez agora questão de destacar numa publicação na sua página no Facebook."A Eurosport só veio confirmar a força do nosso 12º jogador. Da verdadeira paixão que apoia os 90 minutos e que nunca desiste! É esta força e amor sem igual que nos fará chegar à merecida glória! Ser do Sporting é isto mesmo, é ser do clube com os melhores adeptos da Europa e, sem dúvida nenhuma, do Mundo! Não há evidência maior do que aquela que quem assiste a um jogo ou outra competição de atletas nossos e se apercebe do apoio incondicional e incansável dos nossos adeptos. Os números da Eurosport foram uma confirmação que veio de fora e que registamos como a confirmação do que todos sabemos desde que somos do Sporting: Todos juntos vamos vencer!", vincou o presidente leonino.