Octávio Machado, diretor do futebol profissional do Sporting, continuará no cargo, caso Bruno de Carvalho vença as eleições de março próximo, confirmou a Record fonte oficial da candidatura do atual presidente dos leões.

O dirigente, 67 anos, chegou a Alvalade na temporada 2015/16 pela mão de Jorge Jesus, técnico que vincou logo à partida para o novo projeto a necessidade de formar uma estrutura forte que suportasse a evolução da equipa.

A mesma fonte confirmou ainda a Record a disponibilidade de Carlos Vieira, administrador da SAD dos leões e vice-presidente para a área financeira, para continuar na equipa de BdC, caso este seja reconduzido para um segundo mandato. Recorde-se que Carlos Vieira teve um importante papel na execução da reestruturação financeira, processo que tem permitido a recuperação do clube nessa área. BdC definiu esse facto como uma das grandes prioridades do mandato que se iniciou em março de 2013. Lista de apoiantes cresce Bruno de Carvalho acrescentou mais 40 nomes à Comissão de Honra que o apoia. Numa lista que já contempla quase duas centenas de figuras, foram incluídos os antigos atletas Ricardo (guarda-redes futebol), Dionísio Castro (atletismo) e Chana (hóquei em patins). Eduardo Marçal Grilo, antigo Ministro da Educação, e o empresário Pedro Xara-Brasil também constam desta atualização.

Autor: Bruno Fernandes