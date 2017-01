RECORD - Os bancos vão passar a deter 154 milhões em VMOC?

BRUNO DE CARVALHO – Estava previsto na restruturação financeira, tal como o prolongamento das VMOC até 2026.

R - Na sua opinião qual seria a melhor solução? Esperar por 2026 ou resgatar antes ?

BC – Para cumprir com aquilo que eu acredito ser o Sporting, que é manter a maioria na SAD, teremos de resgatar cerca de 40 M€. Esqueçam o resto. O Sporting mantém a maioria na SAD e não me interessa quem é que está do outro lado. Para sermos honestos, podemos considerar que esses 40 milhões de euros são dívida, pois fazem parte de uma promessa que eu sempre fiz aos sócios. Simples.

R - E o investidor de 18 milhões, quem é?

BC – Não digo. Posso esclarecer que já investiu, esse dinheiro já entrou, mas por agora não digo a ninguém de quem se trata.